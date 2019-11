Sooman: pealinna korterite hüppeline hinnatõus on müüt

Pindi kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman Kasekodu elamurajoonis Foto: Raul Mee

Hoolimata sellest, et korterite hinnad näitavad graafikutes ülijärsku hinnatõuse, on see petlik ning lõviosas ajab keskmise tehinguhinna üles suur uute korterite osakaal, märkis Pindi kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman Delfi Ärilehele.

Soomani sõnul on 2000 eurone ruutmeetri hind pealinna korterite turul ilmselgelt täielik jama, mille on põhjustanud kallites uusasumites tehtud tehingud. "Tegelik hinnatõus on aastas paar protsenti," leidis Sooman.