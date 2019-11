Mihhail Kõlvart: valitsuse sisepinged on loomulikud

Sisepinged tänases valitsuses ja selle ümber on loomulikud, sest täidesaatva võimu juurde on kaasatud kogemuseta jõud – uustulnukate kõrvalejätmine ei oleks aga demokraatlik, leiab Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Mihhail Kõlvart avas Äripäeva raadio saates "Kuum tool" oma linnapeana tehtud otsuste tagamaid, aga kommenteeris ka Keskerakonna juhitavas valitsuses toimuvat. Foto: Andras Kralla

"Kõik saavad aru, et riiki valitseb koalitsioon ja mitte üks erakond ning iga kord, kui võimu juurde pääseb poliitiline võim, kel pole valitsemise kogemust, tuleb arvestada, et tekivad pinged," rääkis Kõlvart Äripäeva raadio saates "Kuum tool". "Kui otsustame, et üks jõud valitsusse pääsema ei peaks, siis oleks ühiskond ebademokraatlik."