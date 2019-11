Alexela ja Infortar sisenevad kütusetootmisse

Alexela avas augustis Jüris kütusetankla, mis oli esimene avalik LNG-tankla Eestis ja kogu Baltikumis. Fotol majandusminister Taavi Aas, Alexela juhatuse liige Aivo Adamson ja Alexela Groupi juhatuse liige Marti Hääl. Foto: Liis Treimann

Kütusemüüjate vajadus müüa taastuvkütuseid on muutnud kodumaise biometaani tootmise piisavalt ahvatlevaks, et oma osa tulevad püüdma ka Infortar ja Alexela.

Mõne aja eest Eesti Energialt kaks biogaasijaama ostnud Eesti Gaasi emafirma Infortari juht Ain Hanschmidt ei tee saladust, et eesmärk on püsti panna biometaani tootmine. Investeeringud ulatuvad 10–20 miljoni euroni, sõltuvalt sellest, kas jaama laiendamine on võimalik mõlemas või ainult ühes asukohas.