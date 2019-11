RB Raili tehniline juht lahkub ametist

Tänavu veebruaris sõlmisid RB Raili tegevjuht Timo Riihimäki (vasakult esimene) ja ettevõtte tehniline juht Mart Nielsen (vasakult teine) projekteerimislepingu Hispaania ehituskonsultatsiooni ettevõtte IDOMiga (ettevõtte esindajad pildil paremal). Käesoleva aasta lõpuks on nii Riihimäki kui ka Nielsen RB Railist lahkunud. Foto: Andras Kralla

Rail Balticu ehitamise eest vastutav Baltimaade ühisettevõte RB Rail AS kaotas taas ühe tippjuhi, kui ettevõtte senine tehiline juht ja juhatuse liige Mart Nielsen otsustas pärast ligikaudu pooleteise aastast ametiaega leida uusi väljakutseid erasektorist.

Nielsen, kelle ametiaeg lõpeb 23. detsembril, on töötanud RB Rail AS tehnilise juhina alates 2018. aasta märtsist. Vastavalt RB Rail AS nõukogu otsusele täidab alates 24. detsembrist ajutiselt tehnilise juhi koha ettevõtte planeerimis- ja rakendusvaldkonna juht Kaido Zimmermann.