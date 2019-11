Kohus mõistis Rein Kilgi teist korda õigeks

Rein Kilk. Foto: Andras Kralla

Tallinna ringkonnakohus mõistis täna Rein Kilgi koos kaaslastega õigeks ASi Pere maksejõuetuse põhjustamise süüdistuses.

Täna kinnitas ringkonnakohtu kriminaalkolleegium teist korda, et menetluse all olevad isikud on süütud, teatas süüdistatavaid esindav advokaadibüroo RASK. Vaidlus on kestnud juba üle seitsme aasta – koos kohtueelse menetlusega on AS Pere kriminaalasja menetletud aastast 2012.