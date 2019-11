SEB panka kasutati Magnitski skandaali rahade liigutamiseks

SEB on kinnitanud, et nende panga klientidel süstemaatilise rahapesu kahtlust ei ole, Rootsi televisioon aga leidis Magnitski skandaalist pärit rahade jälgi Foto: Liis Treimann

Rootsi uuriva ajakirjanduse telesaade ”Uppdrag granskning” paljastas, et SEB Baltikumi pankade kliente kahtlustatakse Rootsi suurpanga kaudu raskete finantskuritegude eest teenitud raha pesemises.

Näiteks on SEB kaudu teinud 475 miljoni Rootsi krooni (45 miljonit eurot) eest ülekandeid ettevõtted, mis olid seotud kunagise Bill Browderi Heritage Foundationist varastatud rahadega. See on põhimõtteliselt Venemaa maksuraha ulatuslik vargus, mille uurimine lõppes Vene maksuaudiitori Sergei Magnitski surmaga vanglas. Telesaates märgiti, et seda oli kolm korda rohkem kui Swedbankis.