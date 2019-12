IT-firma tuli vedajate suurt probleemi lahendama

Elektrooniliste andmete vahetusplatvorm teeks Tieto äriarendusjuhi Heiti Meringi sõnul elu lihtsamaks kõigil vedudega tegelejatel. Foto: Liis Treimann

Selleks, et kaubaomanik teaks, kus tema kaup täpselt on, et politsei saaks teha kontrolle sõidukeid peatamata ja riiklik statistika oleks andmepõhine, on ainus lahendus elektrooniline saateleht, mis siin regioonis võiks saada valdavaks juba kahe aasta pärast.

Selles on veendunud Tieto Estonia äriarendusjuht Heiti Mering, kelle meeskond sai riigieelarvest Accelerate Estonia projekti raames 150 000 eurot, et selline lahendus 9 kuuga toimivaks pilootprojektiks teha.