Tamro Eesti juht vahetub

Tamro Eesti tegevjuht ja hulgimüügidirektor Lauri Betlem lahkub jaanuari lõpus ettevõttest ja Tamro Eesti juhatuse liikme kohalt. Tema kohustused võtab üle senine ostuosakonna juht Tanel Kuusmann.

Lauri Betlem on enne Tamro Eestit töötanud juhtival kohal ka Salvestis ja Valio Eestis Foto: Raul_Mee

„Tunnen, et minu jaoks on südamelähedane valdkond tootmissektor ning olen otsustanud ettevõttest välja liikuda ja liituda just ühe tootmisettevõttega,“ põhjendas Betlem pressiteates oma lahkumist. Varem on ta töötanud viis aastat Salvesti tegevjuhina, enne seda aga 10 aastat Valio Eestis.