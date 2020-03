Nädala raadiohitid: 300miljoniline linnahall ja kesklinna sissesõit tasuliseks

Lõppev nädal tõi 300 miljoni väärtuses uudise, mille järgi linnahalli hakkavad omavahelises koostöös arendama Infortar, Tallink ja Tallinna linn. Foto: Meeli Küttim

Lõppeval nädalal huvitusid Äripäeva raadio kuulajad enim investor Toomase meeskonna kriisinõuannetest, koroonaviiruse esilekutsutud tarbimisbuumi olemusest ning linna ja eraettevõtjate koostöös valmiva linnahalli projekti sisust.

Nädala populaarseimaid saated olid need:

1. Kes see küll praegu aktsiaid müüb?

Turge tabas möödunud nädalal kõige rängem kukkumine alates finantskriisist. Sel nädalal asusid turud juba tõusule. Aga mis saab edasi? Kriisinõu jagasid kogenud investorid ja investor Toomase meeskond.

Veel arutasime läbi hiljutise 300 miljoni väärtuses uudise, mille järgi linnahalli hakkavad omavahelises koostöös arendama Infortar, Tallink ja Tallinna linn. Ja lisaks vaatasime, millised olid möödunud kuu silmapaistvamad sündmused, kes Tallinna börsi ettevõtetest tõstis ja langetas enda dividendi ja mida prognoositakse ülejäänud aastaks. Saates osalesid Liina Laks, Anu Lill, Indrek Mäe ja Kaspar Allik.

2. Investor: koroonaviirus paneb aluse maailma ühele suurimale tarbimisbuumile

"Kui täna rahas olla ning otsida investeerimisvõimalusi, siis tänane päev võiks natukene osta midagi," rääkis hommikuprogrammis investor Lauri Meidla. Samas lisas ta, et kui olla teises äärmuses, siis tuleks hoolikamalt vaadata, et ei tõmbaks hingest kinni. Meidla lisas, et inimestele jõuab kohale, et kui koroonaviirus toob kaasa omajagu probleeme, siis see pole maailmalõpp. Suurte languste kõrval võib tekkida pigem hüperinflatsioon, tuues näite sellest, kuidas Hongkong jagab täisealistele puhtalt kätte ligi 1200 eurot.

Hommikuprogrammis analüüsisime koos investor Lauri Meidlaga koroonaviiruse mõju turgudele. Sealjuures kõnelesime sellest, millal võiks tekkida õige ostukoht ning kas praegu lähevad väärtpaberite ostjad püüdma kukkuvat nuga või mitte.

3. „Lugupeetud vestluspartner, meil on korralikud laevad, mitte paadid“

Peter Vesterbacka Tallinna ja Helsingi vahele kavandatav tunnel Tallinki, Infortari ja linna koostöös valmivat linnahalli projekti ega nendesse tehtud investeeringuid ei ohusta, kinnitasid osapooled Äripäeva raadio saates „Kuum tool.“

„Paneme numbrid ikka konteksti, räägitakse, et tunneli ehitamine maksab 16 miljardit eurot,“ viitas Tallink Grupi juht Paavo Nõgene sellele, et raha kokkusaamine konkureeriva transpordiviisi loomiseks Tallinna ja Helsingi vahele pole lihtne. „Kui see isegi valmis saab, siis peaks riik seda tunnelit 250 miljoni euroga aastas doteerima,“ lisas Nõgene. Tema sõnul eeldaks tunnel vähemalt 100eurost piletit ühe otsa koha. „Laevafirmade jaoks on täna juba 12–14 euro kättesaamine keeruline,“ viitas ta sellele, et tunneli äriplaan pole realistlik. „Lisaks ei ole kusagilt tulemas 52 miljonit reisijat, et see tunnel ära majandada.“

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti hinnangul tunnel kindlasti lähiajal tuleb, kuid mitte Tallinna ja Helsingi vahele, vaid linnahalli alla. „Täpselt selline on Paavo Nõgene idee,“ sõnas linnapea. „Jah, kes tahavad, saavad tulevikus maa alla, sealt vupsti laeva ja pärast lahte taas maale,“ kinnitas ka Nõgene.

Porto Franco juht Rauno Teder tõi aga välja, et oluline on ka asukoht. „Seni kuni paadid randuvad meie kõrval, eelistame paate,“ märkis ta. „Lugupeetud vestluspartner, meil on korralikud laevad, mitte paadid,“ lisas Nõgene.

Saates olid külas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, Tallink Grupi juht Paavo Nõgene ning Porto Franco juht Rauno Teder.

4. Kas on aeg luua Tallinnasse tasulised sissesõidualad?

„Kinnisvaratunni“ teema oli seekord arendamine ja planeerimine alanud kümnendil. Juttu tuli omavalitsuse ja arendajate koostööst, otsisime häid eeskujusid mujalt riikidest ja võrdlesime Eesti pealinna teiste pealinnadega. Analüüsisime kinnisvara taskukohasust nii ostu kui ka üüri seisukohast.

Saates oli Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik Igor Habal ja äripindade maakler Eduard Sorokin. Küsimusi esitas Kristi Kool.

5. Koroonaviirus teeb maailmamajandusele suure testi

Seekordses saates "Globaalne pilk" tuli juttu koroonaviiruse mõjust majandusele. Arutasime, kas peljata tasub viirust ennast või hoopis hirmu, mida viirus tekitab. Samuti analüüsisime, mis mõjud võivad koroonaviirusel olla Itaalia majandusele. Saates oli külas TalTechi majandusteaduskonna professor Aaro Hazak ning Itaalias elav Eesti ajakirjanik Ülle Toode. Saadet juhtis Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

