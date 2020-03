Levikom kaotas usalduse Investoriteliitu

Levikomi reedel saadetud pressiteatest võis välja lugeda, et Investoriteliidule näidati Levikomis ust juba veebruari alguses. Foto: LIIS TREIMANN

Levikom käivitas kuu eest enda investeerimisüksuse, kuna 5G ja asjade interneti teenuseid arendav ettevõtte kaotas usalduse Investoriteliidu suhtes, mis vastutas Levikomi 2 miljoni euro suuruse aktsiaemisiooni eest, teatas Levikom pressiteate vahendusel.

Levikomi võlakirjade emissioon on olnud vastuoluline, kuna Levikomil on üle 170 000eurone maksuvõlg ja mitme aasta jagu esitamata majandusaasta aruandeid. Samas on Levikomi juht Peep Põldsamm kinnitanud, et hoolimata nukravõitu fassaadist on Levikomi osakute vastu suur huvi.