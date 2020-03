Tanklaketid õigustavad kõrgeid hindu

Kütuse hind Tallinnas. Foto: Tairo Lutter / Postimees Grupp / Scanpix

Eestis tegutsevad suuremad kütusefirmad õigustavad hindade kõrgel püsimist hoolimata nafta hinna langusest kõrgete kulude, nafta hinna volatiilsuse ja soetatud varudega.

Suuremaid kütusemüüjaid koondava Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat ütles, et kütuse hind on viimasel kolmel nädalal Balti riikide võrdluses kõige kiiremini langenud just Eestis. Praegu maksab bensiin 95 1,299 eurot, bensiin 98 1,349 eurot ja diislikütus 1,279 eurot liiter. Siin tasub aga rõhutada, et suurema languse tegid hinnad viimati 6. märtsil, kui bensiin odavnes 7 ja diisel 8 senti liitrist.