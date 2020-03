Helme tuleb välja 140 miljoni eurose paketiga

Erakorralises olukorras saab valitsus määrata kütusemüüjatele ka posti otsas oleva hinna ülempiiri, hoiatas rahandusminister hilisõhtuses Facebooki postituses Foto: Andras Kralla / Äripaev

Palgatoetused, aktsiisilangetused, maksude ajatamine ja krediidiliinid kuuluvad paketti, millega rahandusminister Martin Helme lubab valitsusse minna, hinnasilt on 140 miljonit eurot.

Plaan on käivitada ajutine toetus töötasu osaliseks kompenseerimiseks kõige raskemini pihta saanud sektorites, et ära hoida koondamised ja palgata sundpuhkused, kirjutas rahandusministeerium sotsiaalmeedia vahendusel. "Lisaks ettevõtete aitamisele aitame seda kaudu süstida totaalselt kinni kiiluvasse majandusse juurde raha, et hoida käimas tarbimine ja tagada, et kriis ei hüppaks kohe kinnisvarasse ja pangandusse, kuna kümnetel tuhandetel inimestel pole enam võimalik maksta laene-liisinguid," märkis Helme.