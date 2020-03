Turismiettevõtjad riigiabist: meil on detailidega kiire

Kui riigi abimeetmed jõuavad turismiettevõtjateni alles aprillis, siis ei pruugi kõik selle valdkonna ettevõtjad enam tegutseda, tõdes turismiettevõtjate liidu asepresident Külli Karing. Foto: Indrek Susi

Töötukassa, tööandjate ja ametiühingute tänased ettepanekud lisavad küll optimismi, kuid sellest veelgi olulisem on, kui kiiresti jõuab abi töö lõpetanud turismivaldkonda, tõdes hotelli Ibis Tallinn tegevjuht Madis Laid.

„Tegelikult pole midagi väga muutunud, sest detailid, kuidas abi täpselt jõuab ettevõtjateni, pole siiani teada,“ leidis Laid. Tema sõnul on loomulikult positiivne, et ettevõtlusliitude esitatud ettepanekud on praegu laual, kuid väga olulised tehnilised küsimused on endiselt lahtised.