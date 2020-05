Tartu näide: ülikarmis konkurentsis saab tulu teenida küll

Tartus Bio-Med inkubaatoris. Foto: Andras Kralla

Ravimifirmadele komponente valmistav Tartu biotehnoloogiafirma TBD-Biodiscovery ütleb enda kohta, et ei tegutse mitte nišivaldkonnas, vaid lausa ultranišivaldkonnas, aga kiire kasv ja kadestusväärne kasumlikkus on seal täiesti võimalikud.

TBD-Biodiscovery juht Andrus Tasa ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et konkurents on selles valdkonnas ikka väga tihe. „Kui me räägime ravimite toimeainete tegemisest, siis me ju konkureerime India, Hiina ja praktiliselt kogu maailma analoogiliste ettevõtetega,“ loetles ta.