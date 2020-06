Maaettevõtlusfondi 10 miljonit eurot hakkab valitsema alla aasta vana firma

Maaettevõtlusfondi eesmärk on parandada bio- ja maamajandusettevõtete uurdepääsu kapitalile. Foto: Liis Treimann

Maaelu Edendamise Sihtasutus valis eelmisel nädalal 10 miljoni euro suuruse seemnerahaga fondi valitsema napilt aasta vanuse ettevõtte MJP.Investment, mis edestas pika kogemusega fondivalitsejat Trigon Asset Managementi.

MJP.Investment OÜ, kellega Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) Maaettevõtlusfondi valitseja kui riigihanke võitjaga fondivalitsemislepingu sõlmis, on Äripäeva Infopanga andmetel loodud mulluse jaanipäeva järel, seega pole tegutsenud veel aastatki. Ettevõtte tegevusvaldkonnaks on märgitud kinnisvara. Seda juhib 30aastase finantssektori kogemusega Jaan Paavel ja omanikud on Jaan ja Maia Paavel.