Aller: võõrtööjõudu saab pärast pandeemiat kasutada nii nagu ennegi

Maaeluminister Arvo Aller. Foto: Liis Treimann

Maaeluminister Arvo Alleri sõnul pöördub Eesti pandeemia mõju lõppedes tagasi normaalsusesse, kus võõrtööjõu kasutamine on jätkuvalt lubatud nagu piirangute-eelsel ajal.

Nii ütles maaeluminister Maalehele antud intervjuus. Aller sõnas, et võõrtööjõu mündil on kaks poolt: üks pool on see, et ka eestlased on käinud maasikal, kui palgad olid väga meie poole kaldu, nüüd aga toetatakse tööga teisi; teine pool on odavtööjõu kasutamine paljudes Euroopa Liidu riikides, kus odava tootehinna taga on ebainimlikud töötingimused.