Matsimokal jäi ühisrahastuses unistuste summast kõvasti puudu

1982. aastal alguse saanud Eesti pereettevõte Matsimoka toodab ning müüb traditsioonilisel meetodil valmistatud ja ainult Eesti toorainest valmistatud lihatooteid. Foto: Andras Kralla

Maikuus ühisrahastusplatvormil Fundwise rahakaasamist kuu aja võrra pikendanud Matsimoka lihatööstus oma tootmishoone rajamiseks vajalikku summat täis ei saanud, kokku kogunes rahastajatelt 293 200 eurot.

„Kui me saame 500 000 eurot täis, siis saame tootmishoone üles ehitada, sest ehitushinnad on langemas ning me saame osa ehitusinvesteeringuid teha hiljem, näiteks päikesepaneelid hoone katusel," märkis perefirma tegevjuht Jan Inno kuu aega tagasi. Esialgu oli tootmishoonele pandud hinnasilt 867 250 eurot, mis siis 500 000 peale õnnestus tuua.