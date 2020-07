Otse kell 11: Saksamaal tegutsev Taavi Madiberk avab Skeletoni kasvuplaane

Superkondensaatorite tootja Skeleton Technologies kaasasutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk ütles eelmisel aastal konverentsil Äriplaan 2020, et Eesti edu võti on see, kui suudame käivitada ka siinsamas kõrgtehnoloogilise tootmise. Ideaalne edumaa oleks valmistada kõrgtehnoloogilisi tooteid, mis võitlevad globaalse soojenemisega. Foto: Raul Mee