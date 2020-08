Merko Ehituse suuromanik vahetas juriidilist keha

Riverito suurimad aktsionärid on Tõnu Toomik ja Toomas Annus. Foto: Andres Haabu

Börsifirma Merko Ehitus suurimaks aktsionäriks on ka pärast maikuud Toomas Annuse enamusosalusega AS Riverito, kuid sama nime taga on sel kevadel asutatud uus ettevõte.

Tegemist oli kontsernisisese ümberstruktureerimisega, mille käigus Riverito ja ettevõtte kaks tütarfirmat – OÜ Viru Tööstuspark ja OÜ Aidu Tööstuspark – ühinesid ning asutasid uue aktsiaseltsi. Senine Riverito kustutati mais äriregistrist ning ettevõtte nimi läks samal ajal asutatud uuele firmale.