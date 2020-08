Jõuliselt uut raha otsiva hoiu-laenuühistu põhitegevus jäi miljoniga miinusesse

Hoiu-laenuühistu Erial on laenanud raha välja oma kinnisvaraarendusega tegelevatele tütarfirmadele. Põhiäriga on ühistu kahjumis. Foto: Liis Treimann

Hoiu-laenuühistu Erial kogus eelmisel aastal 10,6 miljonit eurot hoiuseid, millest enamiku laenas välja kinnisvaraga tegelevatele tütarettevõtetele. Põhitegevusega jäädi aga eelmisel aastal miinusesse. Rahalist seisu aitas parandada Küproselt tulnud müügitulu intellektuaalomandi eest.

"Ma olen rahul," ütles majandustulemuste kohta hoiu-laenuühistu Erial juhatusega sel aastal liitunud Oleg Laidinen, kellel on varasem töökogemus Citadele pangast. Küsimuse peale, kas ühistul läheb hästi, lisas Laidinen, et ta on lihtsalt rahul.