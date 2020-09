Jaanus Vihandi teooria järgi on need mehed hundid, mitte ketikoerad

Parim juht Otto Richard Pukk, nominendid Margus Nõlvak ja Martin Herem ning eelmise aasta laureaat Jaanus Vihand. Foto: Raul Mee

Eesti parimate juhtide tööriistakastis on olulised nali, ausus ja kõhutunne, kuid olulisi õppetunde juhtimise kohta on nad saanud ka hobiga tegeledes, selgus täna Pärnu juhtimiskonverentsil.

Värskelt Eesti parimaks juhiks kuulutatud Otto Richard Pukk tegeleb laskmisega. "Selle juures on juhile kõige õpetlikum just laskmise hetk. Sel hetkel oled keskendunud ainult ühele asjale korraga, sa ei saa mõelda millelegi teistele, see segab. Ma arvan, et vahel unustame seda – keskenduda ühele asjale korraga," ütles ta.