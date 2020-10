Vene minister rekordodavast rublast: suurepärane

Vene tööstus- ja kaubandusminister Deniss Manturov. Foto: minpromtorg.gov.ru

Vene rubla on langenud rekordodavale nii USA dollari kui ka euro suhtes. Vene tööstusministri Deniss Manturovi sõnul on see suurepärane.

Kui aasta alguses maksis üks euro 68 rubla, siis oktoobri alguseks on euro kurss tõusnud rubla suhtes 27% ja ühe euro eest saab nüüd 92 rubla. Üle 20 protsendi on rubla suhtes kallinenud ka USA dollar, makstes 78 rubla.