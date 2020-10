Raadiohommikus: võõraviha, peaministrite palkamine ja tööstuse seis

Äripäeva raadio esmaspäevase hommikuprogrammi üks külalisi on prominentne ettevõtja Väino Kaldoja Foto: Liis Treimann

Esmaspäevane hommikuprogramm Äripäeva raadios peaks eriti huvitav olema 25–55aastastele ettevõtlikele inimestele.

Külla tuleb kolm inimest.

Ettevõtja Väino Kaldojaga räägime ekspeaminister Taavi Rõivase palkamisest, isesõitvate autode projektist ja mehe annetusest koroonaviiruse uurimiseks.

Stuudiosse tuleb Eesti ühe võimsama tööstusfirma ABB Eesti juhatuse liige Leho Kuusk, kellega räägime aasta töösturi konkursist, Eesti tööstuse seisust ja lähitulevikust.

Eesti idufirmade asutajaid koondavat Asutajate Seltsi esindava Karoli Hindriksiga räägime välistöötajate kottimisest valitsuse poolt ja selle mõjust.

Saatejuhtideks on Meelis Mandel ja Karl-Eduard Salumäe.

Raadiopäev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Saates on külas advokaadid Kardo Karon ja Aldo Vassar Lindebergi advokaadibüroost. Teemaks on kindlustusjuhtumitega seotud vaidlused. Räägitakse nii reisi-, kodu- kui juriidiliste isikute varakindlustuse teemadel. Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 „Kuum tool“. Koroonaviirus on nähtamatu ning seni allumatu vaenlane. Kui suvel sai majandus osas sektorites taas toimima hakata, siis ka piirangud on saanud uue laine. Mida oleme vahepeal ära teinud ja kogemusest õppinud, räägib saates Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine ja Circle K juht Kai Realo. Teda usutleb Marge Väikenurm.

12.00–13.00 „Minu karjäär“. Milline on Alexela tööandjana ning mida teeb ettevõte selleks, et häid töötajaid hoida ja arendada? Kuidas on koroonakriis mõjutanud energiasektori ettevõtet ja mida väärtustatakse juhtimiskultuuris? Neist ja paljudest muudest teemadest tuleb seekordses saates juttu.

Külas on Alexela personalijuht Katrin Püks ning juhatuse liige ja finantsjuht Karmo Piikmann, kes jagab ka oma põnevat karjäärilugu. Muu hulgas tõstab Piikmann esile ettevõtte ühte väärtust: nalja peab ka saama!

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

13.00–14.00 „Tööstusuudised eetris“. Saates võetakse luubi alla info- ja telekommunikatsiooniettevõte Ericsson Eesti. Saates on külas ettevõtte juht Andrus Durejko, kes teeb ülevaate Ericssoni plaanidest ja annab hinnangu praegusele majandusolukorrale. Juttu on ka sellest, kuidas ettevõte Tallinna tehases masstootmist vähendab ja kohalikust tehasest pigem arenduskeskust loob.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 „Lavajutud“. Seekordne saade on salvestatud oktoobri alguses toimunud tarneahela konverentsil, kus aruteluringi fookuses oli Aasia ja Hiina roll globaalses tarneahelas ehk milliste riskidega peame arvestama. Vestlusringist võtsid osa E-Piima juhatuse esimees Jaanus Murakas, Eesti Aasia uuringute koja ekspert Liisi Karindi, rahvusvaheliste kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu ning endine Stigo tegevjuht ja nüüd Boltis töötav Ardo Reinsalu.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

