„Mõni ei saagi aru, miks tööl käib – kas ema käskis või isa palus“

Pagariäri Päts juht Heiki Hallik rääkis, et pandeemiapiirangud lõikasid ettevõtte käibest 40%. Foto: Pagarikoda Päts

Sel nädalal kuulutati üheks õppijasõbralikumaks tööandjaks pagariäri Päts OÜ. „Ootamatu pole see, et me praktikantidele tööd pakume, kuid kas me just kõige sõbralikumad oleme…“ ütles ettevõtte juht Heiki Hallik Äripäeva raadios.

Õppijasõbraliku tööandja auhind üllatas Päts OÜ juhti Heiki Hallikut. „On olnud ilusaid päevi ja karmimaid päevi. Toredaid kohtumisi ja kurvemaid lahkuminekuid,“ võttis ta kokku oma kogemust praktikantidega.