Deutsche Bank soovib kodukontori maksu

Deutsche Bank soovib kodukontori maksu. Foto: Reuters/Scanpix

Saksamaa Deutsche Bank soovitab võtta üle maailma kasutusele kodukontori maksu, et distantsilt töötajad panustaksid nendesse, kel see võimalus puudub ning kes on seetõttu suuremas ohus koroonaviirusega nakatuda.

Täpsemalt soovitab Saksa suurpank kehtestada riikidel 5protsendiline kodukontori maks neile, kes on selle võimaluse tõttu priviligeeritud seisus. See aitab katta kulusid, mis tehakse nendele, kel kodukontori võimalus puudub, ühtlasi tekiks täiendav võimalus neile hüvitiste maksmiseks, kes on pandeemia tõttu oma töö kaotanud, kirjutab CNBC.