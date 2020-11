Toetuste najal kerkiv biogaasitehas põrkus kohalike ja konkurendi vastuseisuga

„Meil ei ole biogaasijaama vastu usaldust ja oleme sellele kategooriliselt vastu. Kardame, et see hakkab haisutama nagu Tallinna prügila," rääkis tehase vastaste nimel Stepan Romanov. Foto: Äripäev

Keskkonnainvesteeringute Keskuse ning KredExi miljonite toel Maardusse biogaasitehast plaaniva Eesti Keskkonnateenuste kinnitusel on nende biojäätmete käitlemise tehnoloogia haisuvaba, aga õhureostuse käes vaevlevas piirkonnas tekitab projekt suuri kahtlusi ning sellele nõutakse keskkonnamõjude hindamist.

Õli lisab tulle see, et üks hindamise nõudja on konkurent Tallinna prügila.