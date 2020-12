Edukas puidutööstur: ma ei uisuta kunagi sinna, kus on litter, vaid sinna, kuhu see liigub

Järvamaal Koigi külas puitmaterjali termotöötlemisega tegeleva OÜ Thermoarena juht ja omanik Vahur Pindma. Foto: Väinu Rozental

Just nii arvab puidutööstuse TOPis kolmandale kohale jõudnud Thermoarena juht Vahur Pindma, kelle sõnutsi on välisturgudele sisenemine edu alus, kuid aeganõudev ning spetsiifiline protsess.

Viimase 7–8 aasta jooksul stabiilselt kasvanud Thermoarenat juhtiv Pindma peab kõrget tunnustust varasemate investeeringute teeneks. Samuti kannustab firmat alati soov olla parim. „Väga edukad on need ettevõtted, kes ekspordivad, mida edukamalt kasvab eksport, seda laiapõhjalisem on äri,“ avas firma edu kommenteerinud KPMG tegevjuht Andris Jegers "Äripäeva TOPi" raadiosaates Thermoarena tähelennu põhjuseid.