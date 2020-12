Idufirma DriveX sai 200 000eurose rahasüsti

DriveX asutajad Valter Läll (vasakult), Rauno Sigur ja Kentti Koppel. Foto: DriveX

Sõidukite verifitseerimistarkvara arendav tehnoloogiaettevõte DriveX kaasas kindlustusprotsesside digitaliseerimiseks 200 000 eurot. Investorite hulka kuuluvad Carglass Eesti juhtkond, äriinglite fond Lemonade Stand, Taavi Rõivas, Taavi Tamkivi ja mitmed teised.

DriveXi asutaja ning tegevjuhi Rauno Siguri sõnul kasutatakse rahastust peamiselt tootearenduseks, tiimi suurendamiseks ning tehakse esimesed sammud välisturgudel. „Mitmed suured kindlustusfirmad Euroopa, Ameerika ning Aasia maailmajagudest on meiega ise ühendust võtnud. See on väga hea märk, arvestades asjaolu, et meie turunduseelarve on olnud paarsada eurot ning ettevõte pole aastatki vana," sõnas Sigur.