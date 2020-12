Raadiohommikus: millest muust kui pensionist ja majandusest

Tech Groupi juht Martin Sutrop. Foto: Raigo Pajula

Äripäeva raadio neljapäevane hommikuprogramm keskendub turgudele, majandusele ja pensionile.

Protektsionismist ja vaktsiini mõjust tööstustele räägime uut tehast kavandava tööstusettevõtte Tech Groupi juhi Martin Sutropiga.

Eesti majanduse väljavaatest vestleme Eesti Panga presidendi Madis Mülleriga.

Pangad ehitavad pensionikontosid. Mille järgi 2021. aastal neist parim valida, sellest räägime Äripäeva kaasautori Annika Kaldiga.

Hommikuprogrammi veavad Meelis Mandel ja Kaspar Allik.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Saates räägitakse Hiina viisaastakuplaanist, Hiina tuleviku väljavaadetest ja mõjust ning põgusalt puudutatakse riikidevahelisi suhteid. Teada saab, millised on suurimad muutused võrreldes eelneva viisaastakuplaaniga, ning seda, mida peab arvestama juhul, kui soovitakse Hiinaga koostööd teha ja tooteid Hiinasse eksportida.

Külalisi on kolm: rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse Eesti välispoliitika instituudi nooremteadur Frank Jüris, Hiinas poolteist aastat töötanud diplomaat ja rahvusvaheliste suhete õppejõud Toomas Tiivel ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Aasia keskuse juht Kai Kreos-Nemčok.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.

12.00–13.00 "Kullafond". Neljapäevane Äripäev kirjutab tipptegijate läbipõlemisest. See, õigemini vaimse tervise hoidmine ning tööandja roll selles, on teemaks ka "Kullafondi" saates.

Miks tasub ettevõtjal hoolitseda oma töötajate vaimse tervise eest ja millist kasu sellest sünnib, sellest rääkis esimest korda 2017. aasta sügisel eetris olnud saates advokaadibüroo Derling juhtivpartner, vandeadvokaat Hannes Vallikivi.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Tark elukeskkond". Seekordne saade vaatab kokkuvõtvalt aastale 2020 elektrisõidukite maailmas. Mida tõi koroona-aasta ning mis paistab järgmisest aastast, seda aitab selgitada rahvusvahelise tööstuskontserni ABB keskpingeseadmete moodulsüsteemide globaalne tootejuht Danel Türk. Temaga vestleb Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 "Tehnoloogiakompass". Koroonaviirus on meie nii era- kui ka tööelu pahupidi löönud, seda nii koduses Eestis kui ka laias kauges maailmas. Nii on muutunud harjumuspäraseks olukord, kus tuleb tööle lülituda koduse pudru ja kohvi kõrval, tuhmistades piiri kodu ja töö vahel. Just nimelt kaugtööd võib seetõttu pidada kõige tähtsamaks tehnoloogiatrendiks sel aastal.

Saates kõneldakse, milliseid olulisi muutusi on toonud kaasa nii koroonaviirus kui ka pikaajalised tehnoloogilised arengud inimeste ja ettevõtete eludes. Lühidalt: mis on selle aasta kõige olulisemad tehnoloogia trendid ja mida üllatavat võib uus aasta kaasa tuua.

Külas on Telia tehnoloogiajuht Andre Visse ja Telia IT-valdkonna juht Andreas Simsel.

Saadet juhib Priit Pokk.

