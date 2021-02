Raadiohommikus: Tallinna Vesi, juhtimise mõju pingetele ja laienev idu

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja Utilitase kontserni juht Priit Koit. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis räägime Tallinna Vee omanikuvahetusest ja selle mõjudest tallinlastele, aga ka aktsionäridele.

Lisaks teeme juttu, kuidas hea juhtimine aitab keerulisel ajal töötajatel paremini pingega toime tulla ja kõneleme ka värskelt raha kaasanud elektrivõrke digitaliseerivast idufirmast Hepta Airborne.

Hommikuprogrammis saavad sõna linnapea Mihhail Kõlvart, Utilitase juht Priit Koit, idufirma Hepta Airborne juht Henri Klemmer, HeBa kvaliteedijuht ja töötervishoiuarst Karin Sarapuu ning Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul. Lisaks tutvustab Äripäeva raadio uut saatesarja Kai Miller.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Rivo Sarapik ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Ajal, mil CO 2 -jalajälje vähendamine on aina enam aktuaalne, aitavad tööstussektorit ettevõtted, mis pakuvad lahendusi energiakasutuse jälgimiseks ja optimeerimiseks.

Digitaliseerimise esirinnas tegutsevast ettevõttest Schneider Electric Eesti räägivad saates müügiinsenerid Vahur Torim ja Kaupo Kork majapidamisse ja tööstusesse lisatavatest seadmetest ning kasudest, mis energiakasutuse analüüsimisega kaasnevad. Saatekülalised toovad praktilisi näiteid, annavad ettevõtjatele soovitusi ja avaldavad, milliseid uusi "tarku" tooteid on lähiajal oodata.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Luubi all". Saates arutlevad ajakirjanikud seekord põhjalikumalt selle üle, mida saab järeldada ärimees Hillar Tederi sattumisest uude korruptsiooniskandaali. Samuti on teemaks maffiaprotsessi ootamatud arengud ja ärimees Oliver Kruuda järjepidev põiklemine kohtutäituri eest.

Saadet juhib Marge Väikenurm.

13.00–14.00 "Õppetund". Alustab uus saade, kus tulevad jutuks kõik teemad, mis on seotud täiskasvanu-, ümber- ja täiendusõppega.

Esimeses saates räägitakse lähemalt töötajate oskuste arendamisest ja sellest, milline on olnud koroonaviiruse mõju oskustele. Selleks on valminud OSKA COVID-19 tööjõumõjude uuring, mida koos ekspertide ja praktikutega täpsemalt arutatakse. Muu hulgas tuleb juttu sellest, kui palju tehakse koostööd ülikoolidega ja millised oskused aitavad koroonakriisis ellu jääda.

Vestlemas on OSKA peaanalüütik Yngve Rosenblad, Magnetic MRO personalijuht Ene Krinpus, Grano Digitali tootmisjuht Koit Variksoo ja EPALE Eesti keskuse juht Georgi Skorobogatov.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Saates räägivad juhtimiskonsultant Jari Kukkonen ja personalijuht-koolitaja Irene Metsis teemal, milline peaks olema strateegiline personalijuhtimine praegu ja tulevikus. Personalijuhtimisel ei ole ettevõttes ainult administratiivne, vaid ka oluline strateegiline funktsioon – personalijuhist on tänapäeval saamas ärijuht, kes vastutab selle eest, et töötajaskond on pädev ja pühendunud ning organisatsioon arenguvõimeline.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.