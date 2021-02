Lavly Perling jäi magusast eripensionist napilt ilma

Endisel peaprokuröril Lavly Perlingul jäi seitse kuud puudu eripensioni saamisest. Foto: Liis Treimann

Selle aasta septembris oleks täitunud Lavly Perlingul 25 aastat tööstaaži ning ta oleks saanud prokuröri eripensioni. Kuna Perling lahkus ootamatult omal soovil prokuröriteenistusest, siis ta jäi 3400 euro suurusest eripensionist ilma.

Seaduse kohaselt on prokuröril õigus prokuröri vanaduspensionile, kui ta on prokurörina töötanud vähemalt 25 aastat. Prokuröri eripensioni hakatakse saama siis, kui minnakse vanaduspensionile. Pensioni suurus on 65 protsenti tema viimase ametikoha palgast. Prokuratuuri sõnul oleks saanud valida Perling eripensioni ka peaprokuröri ametikoha palgast. Perling sai peaprokurörina 2019. aastal palka 5243 eurot.