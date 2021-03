IRL-i majaskandaali keskmes olnud ärimehed jagelevad kohtus raha üle

Endine IRL-i kontor Tallinnas Wismari tänava ja Toompuiestee nurgal. Foto: Andras Kralla

IRL-ile suure summa raha maksmine, FSB uurimine, Prantsuse villa ning rahapesukahtlused – 30-aastase ajalooga Eesti firma omanike seikluslikku ellu kuuluvad praegu omavahelised erinevad kohtuvaidlused.

„Mis partei see oligi? Mäletan, et seinal rippus foto Mart Laari ja Rooma paavstiga, kui me käisime maja vaatamas,“ meenutab Vjatšeslav Mangus, üks Magnon OÜ omanikke, kelle pika seiklusliku ajalooga firma rahaasju klatitakse erinevates kohtutes - nii Eestis kui Prantsusmaal. Firma tühjakskantimise ja maksmata võlgade süüdistuste kõrval kuulub Magnoni CV-sse ka iseäralik juhtum katsega osta praeguse Isamaa erakonna maja.