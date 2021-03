Rahandusministri isa Autorollo võlga keegi ei tahtnud

Väino Pentus minemas 2015. aastal Autorollo kohtuistungile linnakohtus. Foto: Raul Mee

Veebruaris panid Autorollo pankrotihaldurid pankrotistunud transpordifirma Autorollo kunagise omaniku Väino Pentuse 290 000 euro suuruse võla 200 000 euroga oksjonile. Nii suurt summat keegi nõus maksma ei olnud, mistõttu tuleb uus oksjon alghinnaga 150 000 eurot.

Autorollo pankrotihaldur Martin Krupp ütles, et kui keegi Pentusele appi ei tule, siis ta ei suudagi oma võlga ära maksta. "Ma ei saa 300 aastat oodata, mul on vaja menetlus ära lõpetada," rääkis ta. "Mingil hetkel on igal asjal ostja olemas."