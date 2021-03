Nädala lood. Kaval viis kodulaenult kümneid tuhandeid säästa ning saripankrotistujast ärimees

Sushi Panda. Foto: Andras Kralla

Äripäeva selle nädala loetuim lugu oli nutikast, ent väga vähe kasutatud viisist kodulaenu pealt kümneid tuhandeid eurosid säästa.

30 aastaks võetud kodulaen ei tähenda, et selle tingimused on 30 aastaks fikseeritud. Pankade sõnul on nad avatud nii intressilangetustele kui ka refinantseerimisele, samas inimeste huvi jääb korraliku säästukoha puhul pigem leigeks.