Suurde ühinemisse astunud Hansaposti asutajad hoidsid osalusest kinni

Hansaposti kaasasutajad Taavi Rajur (vasakul) ja Urmas Türk. Foto: Hansapost

Täna suurest ühinemisest teatanud Hansaposti omanikud ei pidanud oma osalusest kaubandusäris loobuma.

Hansaposti kaasasutaja Taavi Rajur ütles Äripäeva teemaveebile kaubandus.ee, et nad vahetasid oma osaluse osade vastu uues kontsernis. "Eesti omanikud on nüüd üks osa suurest kontsernist," lausus ta.

Täna teatasid Eestis tegutsevad veebipoed Hansapost ja Kaup24, et Kesk-Euroopa juhtiv investeerimisfond Mid Europa Partners asub moodustama piirkonna suurimat e-kaubandusäri, kuhu kuuluvad Eestist Hansapost ja Kaup24, Lätist 220.lv ja xnet.lv, Leedust pigu.lt ning Soomest HobbyHall. Mid Europa saab loodavas grupis enamusosanikuks, teised osapooled säilitasid samuti märkimisväärse osa loodavas grupis, seisis pressiteates.

Rajur ütles kaubandus.ee küsimustele vastates, et läbirääkimised algasid juba enne 2020. aastal puhkenud koroonakriisi. Tema sõnul teeb koroona tehingu veelgi huvitavamaks ja õigemaks. Rajur lisas, et kogu tehingu initsiaator oli investeerimisfond Mid Euroopa. "Konkurentidel on omavahel raske sellist tehingut ise teha ning keegi peab olema ühendav jõud. Hetkel oli selleks Mid Europa."

Hansapost ehk Hobby Hall Group OÜ Eesti suurim veebikaubamaja, kes omab Soomes HobbyHall ning Lätis Xnet ja Upstore kaubamärke ning esinduskauplust Tallinnas Järve keskuses. Omanikud Wraith Invest OÜ (82%), mis kuulub firmade kaudu Taavi Rajurile ja Urmas Türgile, ning Sparknet Company OÜ (18%), mis kuulub peamiselt Reet Roosile. Juhatuse liikmed Taavi Rajur ja Urmas Türk 2019. aasta müügitulu oli 36,58 miljonit eurot, ärikasum 332 173 eurot Töötajaid 141 Allikas: Äripäeva Infopank

Eesti e-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät ütles, et tehing on suur üllatus, sest nii Kaup24 kui ka Hansapost on koroonakriisis olnud suured võitjad. Teiselt poolt on see ka arusaadav, märkis ta, sest suured tulevad järjest peale. "About You on edukalt sisenenud, sellel aastal siseneb ka Zalando. Mida suurem oled, seda suurem potentsiaal sul on," selgitas ta. "See on tark lüke, et tekitada sünergiat," lausus ta teemaveebile kaubandus.ee.

Mid Europa on erakapitalil põhinev Kesk- ja Ida-Euroopa kasvavatele turgudele suunatud 5,3 miljardi euro suurune investeerimisfond. Alates Mid Europa loomisest 1999. aastal on fond investeerinud 43 ettevõttesse 18 riigis.

Kaup24 kuulub Baltikumi suurimale e-kaubanduse ettevõttele Pigu grupp, mis omab Eestis Kaup24.ee, Lätis 220.lv ning Leedus Pigu.lt müügiplatvorme.

Tehingu kohta saab pikemalt lugeda portaalist kaubandus.ee.