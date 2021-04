Korterite hinnad on laes, aga kasvuruumi terendab veel

Veerenni kvartali ehitus. Merko arendatavas piirkonnas pandi eelmisel kevadel arendus küll segaduse tõttu pausile, kuid aasta hiljem saab tõdeda, et kinnisvarast läheb kriis mööda, hindas Merko Ehitus Eesti juhatuse liige ja kinnisvaravaldkonna juht Jaan Mäe. Foto: Andras Kralla

Lisaks vähenenud pakkumisele ja tõusnud ehituse hinnale kergitavad Tallinna korterite hindu uute rekorditeni ka järjest kallimad lahendused, märkis Merko Ehitus Eesti juhatuse liige ja kinnisvaravaldkonna juht Jaan Mäe. Tänaseid suundumusi vaadates saab hinnata, et kalliks peetud Tallinna korterite hinnakasv võiks jätkuda.

Äripäeva Raadiole antud intervjuus selgitas ta, et kinnisvaraturust on kriis täiesti mööda läinud, kuid ebaselgust on muidugi ka.