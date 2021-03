Arendajad tõstavad korterinappuse vähendamiseks tempot

Merkogi plaanib kinnisvaraturu nõudluse rahuldamiseks enda projekte kiirendada. Foto: Andras Kralla

Kuna korterite laovarud on aasta alguses tugevalt vähenenud, on nii suured börsifirmad kui ka väiksemad arendajad oma kinnisvaraprojekte kiirendanud. Turu ülekuumenemist ei kardeta ning olukord loodetakse kõige varem suveks uuesti tasakaalu viia.

Kinnisvaraarendajad kinnitavad, et Tallinna korterite laovaru on aasta alguses tugevalt vähenenud. Merko Ehitus Eesti juhatuse liikme Jaan Mäe sõnul on pealinnas müügis olevate korterite arv langenud tavapärase 2500 kuni 3000 pakkumise juurest 1800ni. Merkol endal on aga alles selle aasta lõpus valmiva Pikaliiva ja Lahekalda projektide kõik korterid müüdud või broneeritud.