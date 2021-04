Rootsi premeerib koroona vastu vaktsineerituid

Foto: Sachelle Babbar, Zumapress/Scanpix

Rootsis vähemalt ühe doosi koroonavaktsiini saanud kodanikud saavad seal edasi elada leebemate piirangutega, vahendab Reuters.

Rootsi terviseamet teatas reedel, et suurem osa koroonaviiruse vastu vaktsineeritutest on vanemaealised. Praeguseks on Rootsi elanikest vaktsineeritud ligikaudu viiendik, kelle seas on peaaegu kõik hooldekodude elanikud. Nüüd laiendatakse vaktsineerimisi 60aastastele ja vanematele.