Kõlvart läheb linnahalli plaaniga edasi ka Tallinkita

Tallinna linnahall on aastakümneid oodanud mingitki lahendust Foto: Andres Haabu

Kuigi Tallinna suur lootus koos Tallinkiga renoveerida mitmesaja miljoni euro eest Tallinna linnahall kadus koos koroona saabumisega, siis suurarenduse mõtteid ei ole linnapea Mihhail Kõlvart siiani maha matnud.

Kogu projektil ei ole tema sõnul "tegelikult veel kriips peal". Ta ütles Vikerraadiole antud usutluses, et kui linn sõlmis Tallinkiga lepingu, siis nad kinnitasid, et linnavalitsusel on ka alternatiivne plaan,