Sarilaamendaja sai kaela kriminaalmenetluse

Robin Mattias Leijoni passifoto. Foto: Erakogu

Eesti hotelle ja külaliskortereid rüüstamas käiva rootslase Robin Mattias Leijoni vastu on alustatud kriminaalmenetlus ja kaks väärteomenetlust.

Äripäev kirjutas, kuidas juba vähemalt kaks kuud on käinud Eesti majutusasutustes laamendamas rootslane Robin Mattias Leijon. Eelmisel nädalal korraldas Leijon kesklinnas asuvas korteris nii suure kaose ja lärmi, et korteri omanikul on põhjust arvata, et Leijon kasutas korteris ühe naisterahva vastu ka räiget vägivalda.