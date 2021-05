Aasia teeb Euroopale vetikakasvatuses täie rauaga ära

Saatekülalised on punavetikaid väärindava ettevõtte Vetik üks asutajaid Valmar Kasuk ja mikrovetikaid väärindava biotehnoloogia ettevõtte Power Algae juht Liina Joller-Vahter. Foto: Äripäev

Kuigi Euroopas on viimasel aastakümnel aina enam tähelepanu pööratud vetikakasvatusele ning sektorisse on hakatud investeerima, siis ülejäänud maailmaga võrreldes on Euroopa kõvasti maha jäänud, selgub saatest „Äripäeva fookuses“.

„Me peame hakkama rohkem mõtlema keskkonnasäästlikkusele ning vetikatel on väga suur roll näiteks vee puhastamisel, süsinikdioksiidi sidumisel ja vetikad suudavad toota väga palju kasulikke aineid, mida inimesed saavad tarbida: toidulisandid, vitamiinid, antioksüdandid ja valgud,“ lausus punavetikaid väärindava ettevõtte Vetik üks asutajaid Valmar Kasuk.