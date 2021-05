Kohus võttis Kruuda vastu esitatud pankrotiavalduse menetlusse

Oliver Kruuda eelmisel aastal AS Rubla võlausaldajate koosolekul. Foto: Liis Treimann

Tartu maakohtu määrusega võeti menetlusse Marcel Vichmanni firma Best Idea OÜ esitatud avaldus kunagise kommi- ja piimatöösturi ning erakondade suursponsori Oliver Kruuda pankroti väljakuulutamiseks.

Kohus leidis, et võlausaldaja Best Idea on esitanud alused nõude olemasolu tõendamiseks ja toonud välja pankrotiseaduse kohased asjaolud, muuhulgas selle, et võlgnik Kruuda ei ole täitnud kohustust 30 päeva jooksul pärast kohustuse sissenõutavaks muutumist. Võlausaldaja on teda kirjalikult hoiatanud kavatsusest esitada pankrotiavaldus (pankrotihoiatus) ning võlgnik ei ole seejärel kohustust täitnud 10 päeva jooksul.