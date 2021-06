Eesti mõjukaim finantsjuht: Boltil seisab ees ajaloo parim aeg

Bolti finantsjuht Johan Bergqvist pälvis tänavu mõjukaima finantsjuhi tunnustuse. Auhinna andsid Äripäev ja suuremad audiitorbürood ehk BIG4 üle 10. korda. Foto: Raul Mee

Selle aasta mõjukaim finantsjuht on Bolti finantsjuht Johan Bergqvist. Tema sõnul on Boltil ees ajaloo parim aeg.

Sellele on eelnenud aga hirmutav katsumus kriisis lahtunud rahavooga ja investorite kasin huvi ettevõttesse panustada. Need on tänaseks möödanik ja Bolti kasvu soosib ka idufirmade seas vähe levinud kokkuhoidlikkus.