Lennukas kuulujutt: vennad Rebased tahavad Solarise maa rahvusooperile müüa

Solarise Keskus asub rahvusooper Estoniast üle tee. Foto: Andras Kralla

Rahvusooper Estonia on jupp aega otsinud pinda juurdeehituseks ning nüüd kõlavad linna peal jutud, et uueks asukohaks võib saada Solarise keskuse krunt. Asjaosalisi paneb see info kulmi kergitama.

Täpsemalt tuli sellise infoga lagedale kunagine kultuuriminister Jaak Allik, kes ütles sel nädalal Maalehes, et Solarise aluse maa hoonestusõigus on antud 50 aastaks vendadele Rebastele, kes on tema teada valmis selle õiguse riigile maha müüma. „Keegi ütles mulle 175 miljonit eurot,“ lausus ta.