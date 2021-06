Elektrilevi ostis ühe kahest suuremast iseseisvast võrgufirmast

Riigile kuuluv võrguhaldur Elektrilevi teatas, et ostab soomlastele kuulunud Imatra Elektri, mis on üks kahest viimasest iseseisvast võrgufirmast Elektrilevi kõrval. Imatra klientidel on kahe aasta pärast oodata ka võrguhinna langust.