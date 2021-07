Pankrotipesa kui salaallikas: saabunud sajad tuhanded liikusid kiirelt eraarvele

Pankrotihalduri askeldamist võlgniku pangakontol ei kontrolli tegelikult keegi

Üks kogenumaid maksejõuetusasju lahendav kohtunik Merike Varusk leiab kahtlustuse saanud halduri Veli Kraavi juhtumi näitel, et halduri töö kontrollimisele võiksid rohkem rõhku panna ka võlausaldajad ise. Üks Kraavi kolleegidest arvas, et juhtunu on siiski valus löök kohtutele.