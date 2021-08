Elukutseliseks inspireerijaks surmalähedase kogemuse ja Hollywoodi glamuuri kaudu

Vasakul soomlane Pekka Hyysalo, kelle surmalähedane kogemus on inspireerinud teda teisi aitama. Paremal näitleja Johann Urb, kelle teiseks kutsumuseks on aidata inimesi elust inspiratsiooni leidma.

Ühe mehe lugu sobib Hollywoodi filmiks, teine elabki Hollywoodi-elu. Üks mees tuli koomast ja hingamisaparaatide alt välja ja õppis uuesti kõndima, teine mees õpetab rahulikult hingama neid, kes sõidavad eralennukiga. Üks mees tahab öelda: “võitle oma elu eest” ja teine mees: “õpi elama oma võitudega”.

Moodsalt kõlav life-coach või teisisõnu elukutseline inspireerija on inimene, kes püüab oma jälgijatesse, kuulajatesse motivatsiooni süstida. Üks eestlastele tuntud life-coach on Johann Urb, kes on lisaks näitleja- ja modellielule leidnud kutse inimeste innustamiseks ning hingamise ja kohaloleku õpetamiseks.

