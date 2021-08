Swedbanki endise tippjuhi lahing lükkub edasi

Taani kaotab koroonapiirangud

Taani valitsus otsustas, et ei kategoriseeri enam COVID-19 kui ühiskondlikult kriitilist haigust. See tähendab omakorda, et koroonapiirangud kaovad.

Taani valitsus otsustas, et ei kategoriseeri enam COVID-19 kui ühiskondlikult kriitilist haigust. See tähendab omakorda, et koroonapiirangud kaovad.