Kuidas kaitsta end elektri hinna kõikumiste vastu

Elektri hind on närvilisem, kui on olnud kunagi varem, käärid madala ja kõrge turuhinna vahel on muutunud suuremaks. Kas üldse ja mida sellisel juhul tasub ette võtta, kuuleb Äripäeva raadio värskes sisuturundussaates.

