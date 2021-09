Uudised

Äripäev

17. september kell 7:37







Sooman: pensioniraha voolab kinnisvarast mööda

Kopli liinide elamurajooni ehitus. Foto: Andras Kralla

Kui kuni pooled pensioniraha välja võtjatest lubasid selle kinnisvarasse investeerida, siis reaalsus on teistsugune – elektroonikapoed on teleriostjatest pungil, kuid septembrikuine kinnisvaraturg on tavapärasest isegi rahulikum, kirjutab Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman septembrikuises ülevaates.

Sooman ütles, et ettevõtte üle-eestiline kaetus annab võimaluse hinnata pensionireformi mõjusid igas Eesti piirkonnas. „Oleme näinud väiksemamahulisi tehinguid odavamate kinnistutega, mida finantseeritakse pensioniraha eest, samuti on kasutatud vähestel juhtudel saadud raha eluasemelaenu esmaseks sissemakseks, kuid need on tervet turumahtu arvestades piisakesed meres. Lõviosa rahast on leidnud tee kuskile mujale, eks tähelepanelikumad ringi liikujad näevad ise, milliste kaupluste kassade ees järjekorrad pikemaks on läinud,“ kommenteeris Sooman.

